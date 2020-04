Bürgermeisterin Josefa Geiger freute sich über den Besuch von Christine Poeselt am Gemeindeamt.

Die pensionierte Pädagogin schenkte ihr eine selbst genähte Mund-Nasen-Schutzmaske (MNS).

Gemeinsam wurde die Idee entwickelt auch für die Gemeindebediensteten diese Schutzmasken anzufertigen. Schnell waren zahlreiche neue Geschirrtücher aus Baumwolle am Gemeindeamt zur Hand, die von der Blindenwerkstatt angekauft wurden.

Christine und Ernst Poeselt fertigten daraus 150 Schutzmasken für die Gemeindebediensteten an. „Durch die unterschiedlichen Farben der Geschirrtücher ist auch die Kontrolle sehr einfach, dass die Masken ordnungsgemäß nach jedem Tag gewaschen werden. Auch in den unterschiedlichen Bereichen wie Verwaltung, Bauhof, Kinderbetreuung, etc., werden verschiedene Farben des Karomusters verwendet werden“, berichtet Amtsleiter Andreas Knirsch.