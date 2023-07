Sommerferienspiel: „Komm und spiel mit uns“

Den Kindern und Jugendlichen der Marktgemeinde Sieghartskirchen wird im Rahmen von 17 Veranstaltungen ein abwechslungsreiches Programm im Sommer geboten. Bei jeder besuchten Veranstaltung erhalten die Teilnehmer einen Stempel in ihren Spielpass. Bereits drei Stempel reichen aus, um am großen Gewinnspiel teilzunehmen. Die Verlosung und Preisverleihung findet im Rahmen der Veranstaltung „Musik ist Trumpf“ des Musikvereins am 27. August um 15 Uhr im Rathauspark statt.

Teilnehmer können sich auf viele kleinere Sachpreise und ein Fahrrad, ein Trampolin sowie einen E-Scooter als Hauptpreise freuen. Der Arbeitskreis Jugend der Marktgemeinde Sieghartskirchen wünscht schöne Ferien und viel Spaß.