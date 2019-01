Zum dritten Mal hat der Kulturausschuss der Marktgemeinde ein Jahresprogramm mit Kulturabos erstellt. Unter den Abo-Namen „Lachkrampf“ und „Grande“ ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Abos sind bis zwei Tage vor der jeweiligen ersten Veranstaltung nur am Gemeindeamt erhältlich.

Das Abo „Lachkrampf“ startet am Freitag, 15. Februar, mit Angelika Niedetzky und ihrem Programm „Gegenschuss“ um 19.30 Uhr im Kulturpavillon. Karten gibt es auf www.oeticket.com, in allen oeticket-Vorverkaufsstellen, am Gemeindeamt, in der Trafik Rostek, in der Raika und in der Konditorei Kadlec. Vorverkauf: 24 Euro, Abendkassa: 29 Euro, Kinder bis 14 Jahre: 50 % Ermäßigung.

Sind Sie fit und motiviert? Haben Sie heute gut geschlafen? Nein? Angelika Niedetzky auch nicht! Lange hat sie überlegt, ob sie ihr drittes Programm schreiben oder lieber weiterhin ihre Karriere als Model für Zigarettenschachteln verfolgen soll. Letztlich hat sie sich für den Gegenschuss entschieden und räumt mit ihrem neuen Programm die Bühne auf. Frisch aufmagaziniert schießt sie scharf ihre Pointen auf alle, die es verdient haben, aber vor allem auf sich selbst, denn alles im Leben hat zwei Seiten. Der Chaos-Urlaub in Mykonos, die Angst, so zu werden wie die eigene Mutter, das Maultrommelkonzert im Frühstücks-TV, ihre Profile auf Tinder, Instagram und Twitter aber auch Politiker, die halb Österreich nicht riechen kann bleiben nicht verschont.

Angelika Niedetzky ist diesmal nicht allein auf der Bühne, sie hat sich Verstärkung aus dem Tierheim geholt. Zusammen mit ihrer drogenabhängigen Vogelspinne Cordula begibt sie sich in die Niederungen des österreichischen Alltagslebens.