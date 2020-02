Konstantin Hackner vom Union Judoclub Sakura Yanagi Sieghartskirchen konnte bei der Judolandesmeisterschaft in Neunkirchen sowohl in der Altersgruppe U18 als auch U23 in der Gewichtsklasse bis 66 kg eine Bronzemedaille erringen. Obwohl aktuell erst 15 Jahre ist er als Jahrgang 2004 schon bei den 16jährigen und muss daher bereits U18 kämpfen. Diesen Wechsel in die neue Altersgruppe hat er aber offensichtlich sehr gut geschafft und kann jedenfalls stolz auf seine beiden Bronzemedaillen sein. Weitere Details zu den Kämpfen und weitere Fotos auf der Homepage von UJC Sakura Yanagi unter: www.sakura-yanagi-judo.at