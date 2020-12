"Wir möchten heuer zu Weihnachten Familien in unserer Region unterstützen, denen es nicht so

gut geht. Es ist mir wichtig, dass diese Spende an Familien durch die Marktgemeinde Sieghartskirchen übergeben wird und die Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Hier sind gerade die Gemeinden ein wichtiges Bindeglied, da Sie die Bürgerinnen und Bürger am besten kennen“, meint Gnant.

„Ich bedanke mich recht herzlich für das ,Christkindl‘ der Firma Gnant GmbH und bin von der großzügigen sozialen Unterstützung für Familien in unserer Gemeinde sehr gerührt“, erwiderte Geiger.