Sieghartskirchner Künstlerin stellte in Madrid aus

„Ich freue mich sehr, als Sieghartskirchner Künstlerin in einer internationalen Galerie auszustellen“, ist Andrea Harold erfreut. Sie wurde eingeladen, von 1. bis 10. Juli in der Madrider Santana Art Gallery an einer Ausstellung zum Thema “Sun Kingdom“ teilzunehmen. Andrea Harold reiste zur Vernissage am 1. Juli nach Madrid.

Die 37-jährige Künstlerin beschäftigt sich seit Kindestagen intensiv mit Zeichnung, Malerei und Fotografie. Ihr künstlerischer Ausdruck hat im Laufe der Jahre viele Phasen durchlaufen und so hat Andrea Harold eine ganz persönliche Herangehensweise und Perspektive entwickelt und ist immer auf der Suche nach dem nächsten spannenden Projekt.