„Ich freue mich auf die Herausforderung, wieder ein tolles Team in die Wahl führen zu dürfen“, so Bürgermeisterin Josefa Geiger beim Kandidatentag der ÖVP Sieghartskirchen.

„Wir haben die letzten Jahre Großartiges für die Gemeinde erreicht und ich bin motiviert, auch die nächsten fünf Jahre voller Elan für unsere Bürger zu arbeiten“, freut sich Geiger auf den kommenden Wahlkampf.

Gemeindeparteiobmann Nationalrat Johann Höfinger ist stolz, wieder ein Team an engagierten Kandidaten in den Reihen der ÖVP zu wissen, wo erfahrene neben neuen Kandidaten mittels Vorzugsstimmenmodell um die Gunst der Wähler werben. „Wer unsere Kandidaten persönlich kennenlernen möchte und mehr über unser Programm erfahren will, kann am Freitag, 3. Jänner 2020, um 18 Uhr beim Wahlauftakt im Kulturpavillon dabei sein“, laden Höfinger und Geiger ein.