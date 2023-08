„König der Löwen“: Freiluftkino mit Simba am Tullner Hauptplatz

Am Samstag, 19. August, ist der Film „Der König der Löwen“ am Hauptplatz Tulln zu sehen, der zum riesigen Outdoor-Kinosaal und somit erneut Schauplatz eines außergewöhnlichen Innenstadt-Erlebnisses wird. Die Auswahl für den Film fiel in einem Online-Voting.

Jeder Gast wählt einen eigenen Kopfhörer für das individuell-perfekte Klangerlebnis und für den einzigartigen Zweikanalton: Deutsche Vertonung (Kanal A) oder Originalton (Kanal B) – die Entscheidung bleibt den Zuschauerinnen und Zuschauern selbst überlassen. Popcorn und Getränke machen den Kinoabend am Hauptplatz perfekt.

Tickets für das Silent Cinema gibt es zu je 8,- € pro Person online auf www.silentcinema.at oder (sofern noch verfügbar) an der Abendkasse – zum Voting-Ende am 5. August waren bereits 130 von insgesamt 300 Karten verkauft. Eine Sitzplatzreservierung wie im normalen Kino ist zwar nicht möglich, aber ein Sitzplatz wird garantiert. Wer von 31. Juli bis 13. August in Tulln einkauft und seine Rechnung mit der Cities-App scannt, kann Tickets fürs Silent Cinema gewinnen! Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am Montag, 14. August bekanntgegeben.

„Es freut es mich, dass wir mit dem Silent Cinema ein weiteres, besonderes Innenstadt-Event anbieten können. Rahmenprogramme wie diese sollen Anziehungspunkte für unsere Gäste sein und die Aufmerksamkeit auf unsere idyllische Innenstadt mit ihrer Fülle an Gastronomie -und Handelsbetrieben lenken“, so Wirtschaftsstadtrat Lucas Sobotka. „Damit ein Stadtzentrum pulsiert, braucht es die Kombination aus attraktiven Geschäften, einer stimmungsvollen Atmosphäre und einfallsreichen Veranstaltungen – darum bemühen wir uns in Tulln seit Jahren mit Erfolg“, ergänzt Bürgermeister Peter Eisenschenk.