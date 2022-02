Einbahnen & Kurzparkzonen: Das Verkehrskonzept für Kirchberg/Wa.

Immer wieder sorgt die Verkehrssituation am Marktplatz für Probleme. Vor allem herrscht hier zu den Marktzeiten häufig extreme Parkplatznot.

Deshalb wurde im Auftrag der Marktgemeinde bereits ein umfassendes Verkehrskonzept zur nachhaltigen Verbesserung der Situation erstellt. Vorgesehen ist eine Einbahnregelung: im westlichen Teil des Platzes Richtung ehemaliges Gerichtsgebäude, im östlichen Teil Fahrtrichtung Rossplatz. Aufgehoben wird die Einbahnregelung im östlichen Bereich nur dann, wenn der Naschmarkt stattfindet.

Geplant ist im Konzept auch die Einrichtung von Kurzparkzonen vor der Apotheke sowie im Nahbereich der Bäckerei am Marktplatz. Das von der Behörde verlangte verkehrstechnische Gutachten hat der Gemeinderat nun an Firma zieritz + partner ZT GmbH aus St. Pölten in Auftrag gegeben. Kostenpunkt: 4.989,60 Euro brutto.

