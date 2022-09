D&W Constructions kämpft mit Sanierungsverfahren

Am Landesgericht in St. Pölten wurde über das Vermögen des in Langenlebarn tätigen Bauunternehmens D & W Constructions GmbH ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Die Gesamtverbindlichkeiten liegen bei rund 1.8 Millionen Euro, wobei 60 Gläubiger und 30 Dienstnehmer betroffen sind. Laut Schuldnerangaben waren insbesondere die massiven Preissteigerungen von Baumaterial aber auch Bauverzögerungen durch Subunternehmen und Lieferanten an der Insolvenz schuld.

Das Unternehmen selbst will die Schuldenquote aus dem Fortbetrieb der Baufirma finanzieren. Geschäftsführer Mario Multerer meint: "Von unserer Seite, aber auch von Seiten der Kunden besteht der Wille das Unternehmen fortzuführen. Die Kunden schätzen es auch sehr, dass wir keine Anzahlungen gefordert haben, sondern erst nach Erbringung von Leistung bezahlt wurden. Dies verschafft uns einen Vorteil."

Leiter der Unternehmensinsolvenz Wien/NÖ/Bgld. Jürgen Gebauer meint: "Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die Sanierungsbestrebungen tatsächlich aufrechterhalten werden können." Die entscheidende Sanierungsplantagsatzung findet am Dienstag, 20. Dezember statt.

