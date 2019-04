Am Freitag traten die Darsteller der Dorfbühne Kunterbunt mit ihrem Stück „Resturlaub im Ladyhort“ zum ersten Mal vor Publikum auf – mit vollem Erfolg. Die Mischung aus flotten Sprüchen, Verrücktheit und Charme sorgte für viele Lacher beim Publikum.

Wotan wird von seiner Frau verlassen und von seinem Sohn in eine Seniorenwohnung einquartiert. Seine Nachbarn sind jedoch allesamt Frauen, Emily, Ella und Elke, die alle ihren ganz speziellen Charme spielen lassen. Und dann wäre dann noch Wotans Frau, die ihn auf einmal doch zurückhaben will und sich heimlich wieder in sein Leben schleicht. Das sorgt natürlich für viel Chaos. Ein toll inszeniertes Theaterstück mit aufwendigem Bühnenbild und bunten, schrägen Kostümen. Weitere Vorstellungen am Freitag, 12., und Samstag, 13. April, jeweils um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 14. April, um 17 Uhr.