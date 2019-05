Trotz des unsicheren Aprilwetters lockte das Lastkrafttheater auch heuer wieder zahlreiche Besucher auf den Leopold-Figl-Platz nach Reidling. Bereits zum dritten Mal wird in Reidling aus dem Lkw Theater gespielt.

Mit der Komödie „Ein Hemd, ein Stock, ein Damenunterrock“, nach einer Posse von Johann Nepomuk Nestroy, konnten die Schauspieler rund um die beiden Initiatoren David Czifer und Max Mayerhofer begeistern. In den Rollen des Feldern und Bummel, die sich notgedrungen als Frauen ausgeben, brillierten Czifer und Mayerhofer. Sie ringen um die Gunst der drei Weißnäherinnen Netti, Sali und Zenzi, die von Anna Sagaischek, Nena Eigner und Yueming Xu verkörpert wurden. Mit Andreas Zemann als Wachter und Patrick Kaiblinger als Klettner und Stockmauer ist das Ensemble komplett.

Für zahlreiche Lacher sorgten zeitgemäße Szenen, wie etwa eine Nah und Frisch-Werbung oder Bummel, der kurz in der Rolle des Andreas Gabalier aufblühte. Regie führte Nicole Fendesack, Schauspielerin, Regisseurin und Intendantin von Shakespeare in Mödling. Nach der Premiere in Sitzenberg-Reidling tourt das Lastkrafttheater nun quer durch Ostösterreich.