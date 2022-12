Sitzenberg-Reidling Prozess um Vorgänge in Pflegeheim startet am 25. Jänner

SeneCura Pflegeheim Sitzenberg-Reidling Foto: Google Street View

A m Landesgericht St. Pölten beginnt am 25. Jänner 2023 ein mehrtägiger Prozess gegen vier Angeklagte um Vorfälle in einem Pflegeheim in Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln).