So wurde Schloss zur Schule

Sitz am Berg – so war der Name der Burg, die ursprünglich am Platz vom Schloss Sitzenberg stand. Die erste urkundliche Erwähnung findet sich bereits im 10. Jahrhundert. Die Burg wurde von verschiedensten Adelsgeschlechtern bewohnt und mit der Zeit zum Schloss ausgebaut. Nachdem es im Jahr 1945 zu schweren Zerstörungen kam, konnte nach dem Krieg die Republik Österreich das Gebäude erwerben. Nach erfolgter Renovierung fand in den historischen Räumlichkeiten die Höhere Bundeslehranstalt für Landwirtschaft und Ernährung ein neues Zuhause.

Bedeutung für die Region

Die Einweihung der Lehranstalt 1951 war ein großartiges Ereignis nicht nur für das landwirtschaftliche Schulwesen. Die Bedeutung wurde durch die Teilnahme des damaligen Bundeskanzlers Leopold Figl und vieler anderer prominenter Ehrengäste unterstrichen. Im angeschlossenen Lehrbetrieb wurde neben anderen Wirtschaftsgebäuden ein Freilaufstall für Rinder errichtet. Er war der erste dieser Art in der Region. Dieser zog sehr viel Aufmerksamkeit auf sich und zählt auch heute noch als Beispiel artgerechter und tierfreundlicher Haltung.

Kooperationen und Kultur

Die langjährige Zusammenarbeit der HBLA Schloss Sitzenberg mit der Gemeinde, mit Vereinen wie der Teichwirtschaft, dem Kammerorchester Traismauer, sowie mit zahlreichen Unternehmen der Region ist vielseitig und die kulturelle Einbindung in die Region beachtlich. Als Veranstaltungsort zahlreicher Konzerte und Fachdiskussionen finden im Schlosshof alljährlich die „Sommerspiele Schloss Sitzenberg“ statt.

Die Eröffnung der HBLA 1951 mit dem damaligen Bundeskanzler Leopold Figl. Foto: Foto Schoft, St Pölten

Ab April erhält die Schule zur Planung und Durchführung des vielseitigen, außerschulischen Angebotes Unterstützung durch den neu gegründeten Verein „Schloss macht Schule“. Außerdem wurde das historische Bauwerk als Hauptevent in Niederösterreich am bundesweiten Tag des Denkmals ausgewählt. Dieser findet heuer am Sonntag, 25. September, unter dem Motto „Sustainable Heritage“ statt.

