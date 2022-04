Stolpersteine der Bürokratie bei Flüchtlingsbetreuung

Werbung

„Ich habe mich vor etwa 14 Tagen vergeblich bemüht, für zwei mir bekannte Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine ein Quartier zu finden“, erzählt Karin Reichert, eine pensionierte Gymnasialprofessorin und ergänzt: „Ich pflege mich durchsetzen zu können, aber in dieser Angelegenheit musste ich aufgeben!“

„Überall wurde ich weitergeleitet zu Nebenstellen mit anderen Telefonnummern, Durchwahlmöglichkeiten und Sekretariaten.“

Doch wie kam es so weit? Man sollte ja annehmen, dass jemand mit akademischen Hintergrund in der Lage sein sollte, einen Weg durch die Bürokratie zu finden. Umso mehr, da in der aktuellen Situation schnelle und unkomplizierte Hilfe gefragt ist. „Überall wurde ich weitergeleitet zu Nebenstellen mit anderen Telefonnummern, Durchwahlmöglichkeiten und Sekretariaten.“ Bei der Aktion „Niederösterreich hilft“ bot man auf Anfrage Wohnungen in Kärnten, Oberösterreich und der Steiermark an, allerdings nichts in Niederösterreich. Dabei handelt es sich bei einer der Personen um einen 80-jährigen Universitätsprofessor mit Gehbehinderung, der auf die Hilfe seiner Bekannten angewiesen ist. Daher wäre es dringend notwendig, eine Unterbringung in der näheren Umgebung zu finden.

Der Bürgermeister von Reicherts Heimatgemeinde, Erwin Häusler (ÖVP), erklärte auf Anfrage, dass die Gemeinde zwar Unterkünfte zur Verfügung stelle, „wir sind aber angewiesen worden, dass wir die Leute auf NÖ hilft verweisen.“ Dort werden die Unterkünfte dann zentral vergeben.

Landesregierung um rasche Hilfe bemüht

Licht ins Dunkel konnte schließlich eine Email an das Büro von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bringen, mit dem sich die zuständige Koordinationsstelle für Ausländerfragen befasste. Der Verweis auf andere Bundesländer sei ein Irrtum gewesen. Man zeigte sich sehr bemüht, Reichert zu helfen. Das ältere Ehepaar konnte sich mittlerweile registrieren lassen und bekam eine Unterkunft in Wien oder Niederösterreich in Aussicht gestellt. Die zweite Familie hat eine Wohnung in Belgien gefunden, nachdem dort eines der Kinder erkrankte und eine Weiterreise dadurch nicht möglich war.

Dazu meinte Richard Punz, Pressesprecher des zuständigen Landesrates Gottfried Waldhäusl: „Wichtig ist, dass vertriebene Personen zu den Ankunftszentren kommen, damit diese registriert werden und man sich um sie kümmern kann. Die Fachabteilung arbeitet in Zusammenarbeit mit Caritas und Diakonie auf Hochtouren alle Anliegen ab und versucht, sich um jeden Einzelfall in Niederösterreich zu kümmern und individuelle Lösungen zu finden.“

