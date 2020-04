Die Hochzeitssaison 2020 ist eine ungewöhnliche. Die Coronakrise hat nicht nur gesundheitliche und wirtschaftliche Folgen, sondern auch emotionale. So müssen viele Brautpaare aufgrund der politischen Maßnahmen ihre Hochzeit verschieben.

Simone Braunsteiner und Michael Hintermayer sind von den Maßnahmen der Politik betroffen. „Ja, wir verschieben beide Hochzeiten und verlängern die Vorfreude“, erzählt das Paar, welches in Ahrenberg der Gemeinde Sitzenberg-Reidling lebt.

Die standesamtliche Hochzeit wurde vom 27. Juni auf den ursprünglichen kirchlichen Termin am 18. Juli verschoben. „Auch wenn wir nur zu zweit sein sollten, uns war es wichtig, an diesem Tag zu heiraten, da die Ringe und die Hochzeitskerze mit diesem Datum graviert sind“, so das Brautpaar. Simone und Michael gehen mit gemischten Gefühlen mit dieser Situation um.

Gesamte Planung über den Haufen geworfen

Das Brautpaar hat sich für einen neuen Termin im November entschieden. Dadurch, dass die geplante Hochzeit nun im Herbst stattfindet, musste die gesamte Planung über den Haufen geworfen werden. Der Ablaufplan wird nun geändert und dem herbstlichen Wetter angepasst. Ihre Gäste haben nach Aussagen des Brautpaares toll reagiert und ganz liebe Nachrichten geschickt. Viele haben schon vor den Maßnahmen damit gerechnet und manche waren sogar erleichtert.

Simone und Michael ließen „Change our date“-Karten anfertigen und versenden diese sowie auch neue Einladungen digital. Das Poltern wurde verschoben und die Hochzeitsreise musste abgesagt werden. „Es sind noch ein paar Stornierungen offen, aber das ist Nebensache. Wichtig ist, dass wir alle gesund sind und bleiben“, so das Paar.

„Wir heiraten. Egal wann.“

Anita Winkler und Michael Jedlicka aus Zwentendorf wollten am 13. Juni standesamtlich heiraten. Sie waren lange unschlüssig, ob sie ihre Hochzeitsfeier verschieben. Jetzt steht fest, dass man zumindest bis Ende Juni Hochzeiten nur im kleinen Kreis feiern darf. „Wir heiraten. Egal wann. Allerdings haben wir noch keinen neuen Termin“, erzählt Anita. „Wir betrachten es nicht als schlechtes Omen“, so Michael.

Die beiden waren am Anfang schon enttäuscht, wollen aber das Beste daraus machen. Die meisten Gäste wurden bereits vor den Maßnahmen auf eine Verschiebung vorbereitet. Die Hochzeitsreise ist zum Glück noch nicht gebucht, da sie nichts Großes daraus machen wollen. Durch die aktuelle Situation war die Freude, die Hochzeit fertig zu planen, schon länger gering, da das Brautpaar bereits mit einer Verschiebung gerechnet hat.

Generell möchte das Paar ihren großen Tag als ein großes unkonventionelles Fest feiern. „Das Wichtigste haben wir. Wir wollen nur, dass unsere Liebsten mit uns feiern können“, meint das Paar.