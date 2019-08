Die vierbeinige Super-Schnauze Nala findet nicht nur vermisste Personen, sondern erobert mit einem kleinen Video die Herzen. Im Clip öffnet das Labrador-Mädchen leichter Pfote einen Flaschen-Schraubverschluss – und hechelt dabei keck in die Kamera. Die „BottleCapChallenge“ der schwarzen Hündin ging um den Globus: Nachdem die Rotkreuz-Föderation in Genf das Video auf Facebook geteilt hat, hat Nala bereits Fans in China, Australien, Großbritannien und Frankreich.

„Ich habe den Weg des Videos beobachtet und mit jedem Land und lustigem Kommentar stieg auch meine Begeisterung“, freut sich Besitzerin Anna Zehetner, die bei der Challenge neben Nala zu sehen ist. Für den zwölf Sekunden-Clip hat die Labrador-Dame fleißig trainiert – motiviert von den besten Argumenten. „Beim Üben und beim Dreh hat sie viele Leckerlis bekommen und als Belohnung für die tolle Arbeit nochmal extra Knabbereien“, schmunzelt Zehetner.

Das harte Training ist für Nala nichts Neues, schließlich muss sie als Suchhündin stets auf Zack sein. Das Duo auf sechs Pfoten gehört der Rotkreuz-Staffel Perchtoldsdorf an, wo Frauchen Anna freiwillig tätig ist. Hauptberuflich arbeitet Zehetner in der Tullner Zentrale – mit Nala an ihrer Seite.

Die Trickkiste der Hündin ist vielseitig: Fuß gehen, über Leitern laufen, tot stellen, mit beiden Pfoten einschlagen, Handy holen. Die stolze Besitzerin erzählt: „Seit klein auf lernt sie gern und schnell, auch in unserer Freizeit.“ Und auch das wichtigste Kommando – Suchen – soll geübt sein. 37 Suchhundeduos sind NÖ-weit bereit, darunter Anna und Nala. In Tulln waren die Vierbeiner erst vergangene Woche im Einsatz – als sie eine vermisste Person in Chorherrn fanden.