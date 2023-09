Fast 1.000 Open Air Kino-Besucher

„Mit einer Besuchersteigerung auf fast 1.000 Zuseher konnten wir mit einer Steigerung von 34 Prozent die Vorjahres-Saison toppen“, freut sich Sascha Wieser. „Das zeigt, dass Sommer Zeit Fels mittlerweile beim Publikum etabliert ist. Der Mix aus Kino Made in Austria, internationalen Highlights zum Amüsieren oder die Kategorie Kino Kontrovers als Fixpunkt mit einem gesellschaftskritischen Film, macht den Reiz aus.“ Bei Wein und Kulinarik aus der Region - Kino zum Sehen, Hören,Genießen - soll die 1.000er-Marke großzügig geknackt werden.

Aus Corona-Summerstage wurde Sommer Zeit Fels

Während in der Pandemie der Kulturbetrieb fast überall zurückgeschraubt wurde, ist in Fels etwas Besonderes entstanden: Als Corona-Summerstage aus der Taufe gehoben, hat sich daraus das Open-Air Kulturfestival Sommer Zeit Fels entwickelt, das mittlerweile zur Marke für anspruchsvolles Sommerkino geworden ist. Zu dem vielfältigen Kinoprogramm, das die Verantwortlichen, rund um Obmann Alexander „Sascha“ Wieser, jedes Jahr sorgfältig planen, kommen jährlich individuelle Gustostückerl hinzu. Das sind neben den saisonal wechselnden Gästen aus der Filmbranche, die zu den ausgewählten Filmen, an denen sie mitgewirkt haben, Insider-Infos geben und nach dem Film für legere Gespräche zur Verfügung stehen, auch Events. Heuer waren dies der Filmworkshop für Kinder und Jugendliche, inklusive der Aufführung der selbstgedrehten Kurzfilme.

Ein Schwerpunkt des Open-Air Kulturfestivals sind die österreichischen Filme, die ein Stück hiesige Filmkultur vermitteln. Heuer waren dies Mermaids don’t cry, Hals über Kopf mit dem Produzenten und Filmregisseur Josef Aichholzer als Gast, der Einblicke in das Universum der Filmproduktion gewährte und der Kassenschlager Griechenland mit Thomas Stipsits. Passend dazu ließ Stipsits eine Video-Grußbotschaft aus Griechenland für die BesucherInnen übermitteln.

Kino ist ein magischer Ort der Begegnung

Obmann Sascha Wieser war selbst lange Jahre in der Filmbranche beruflich tätig und hat dadurch einen besonderen Zugang zu Größen aus der Branche. Dabei legt er nicht nur Wert auf ein handverlesenes Programm aus vielfältigen, anspruchsvollen bis unterhaltenden Filmen, sondern auch auf die Atmosphäre. „Kino ist ein magischer Ort, wo sich die unterschiedlichsten Leute treffen und auf die Emotionen des Films einlassen und gleichermaßen gefesselt von der Geschichte sind. Gerade das Open-Air Kino ist dafür als Ort der Begegnungen besonders geeignet. Das macht den Reiz von Kino aus“, sagt Wieser über seinen Antrieb.

Markenzeichen von Sommer Zeit Fels sei die Live-Atmosphäre mit anwesenden Künstlerinnen und Künstlern. Dies schaffe das unvergleichliche Ambiente im Schlosshof Fels. Ausgezeichnete Weine von Winzern der Weinbaugemeinde Fels und Kulinarik runden jedes Jahr das Programm ab. Heuer gab es erstmals ein Gewinnspiel, bei dem ein Ray-Magazin Jahresabo verlost wurde. Nach dem Festival ist vor dem Festival und so wird schon jetzt am Programm für das kommende Jahr getüftelt.