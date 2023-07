Sommerfest: Firma Brucha hat drei sehr gute Gründe zu feiern

Muss ein Unternehmen unpersönlich werden, „nur“ weil es alleine in Österreich 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat? Nein, muss es nicht. Brucha ist ein Familienunternehmen, das 1948 von Josef Brucha als Produktionsbetrieb für Dämmstoffe in Michelhausen gegründet wurde. Dort steht die mittlerweile gigantische Firmenzentrale nach wie vor, als international führender Hersteller von Paneelen und EPS Dämmplatten verbucht man mit Niederlassungen im In- und Ausland 200 Millionen Euro Jahresumsatz.

Vom „Wir-Gefühl“ und dem „Brucha Spirit“ im Familienunternehmen

Was seit den Anfängen geblieben ist, ist das „Wir-Gefühl“ von Familie und Belegschaft, der „Brucha Spirit“, wie es Susanne Brucha nennt. Damit sei es schon dem Firmengründer gelungen weiterzumachen, obwohl die Produktion 1951 und 1952 vollständig abbrannte. Damit kämpfte das Unternehmen zuletzt erfolgreich gegen Covid, Lieferengpässe, Teuerungen und Zinspolitik. Gemeinsam mit ihrem Mann Josef und Sohn Josef Franz Brucha sagte sie daher allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern „Danke!“, besonders den im Rahmen des Sommerfestes geehrten, und betonte: „Ich freue mich auf viele weitere gemeinsame Jahre.“

Bei der Ehrung für 40 Dienstjahre. Foto: Thomas Peischl

Bei der Ehrung für 35 Dienstjahre. Foto: Thomas Peischl

Bei der Ehrung für 30 Dienstjahre. Foto: Thomas Peischl

Bei der Ehrung für 25 Dienstjahre. Foto: Thomas Peischl

Bei der Ehrung für 20 Dienstjahre. Foto: Thomas Peischl

Vom Seniorchef und seinen Visionen, die die Menschen überzeugten

Damit sind wir beim dritten sehr guten Grund für die Feier. Josef Brucha sen. war fünf Jahre alt, als sein Vater den Betrieb gründete, was folgerichtig bedeutet: Er feierte den 80. Geburtstag. Die Laudatio eröffnete Enkel Josef Franz Brucha mit den Worten: „Lieber Opa, lieber Chef, lieber Präsi! Nicht umsonst wurdest du schon mehrfach ausgezeichnet.“ Was den Jubilar auszeichne sei, dass er es geschafft habe, dass die Menschen sich hinter seine Visionen gestellt haben, als ob es ihre eigenen wären. Josef Brucha sen. lebenslanges Engagment soll im Oktober auch vom Land Niederösterreich mit der Verleihung eines Ehrenzeichens gewürdigt werden.

75 Jahre Brucha mit drei Generationen Josef Brucha. Foto: Thomas Peischl

Bürgermeister Bernhard Heinl würdigte seine „extreme Bescheidenheit, seinen Fleiß und sein Gespür für Menschen“ und dankte im Namen der Gemeinde, „die ohne das Unternehmen Brucha nicht das wäre, was sie heute ist“. Amtsvorgänger Rudolf Friewald dankte für „die Handschlagqualität und die Freundschaft“ auf die er stets vertrauen konnte. Gratulationen zu allen Jubiläen überbrachten im Namen der Wirtschaftskammer Johann Figl und im Namen der Arbeiterkammer Günter Kraft.