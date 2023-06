Wissenswertens zum Thema Holz auf der Garten Tulln

Schon seit Mitte April können Besucherinnen und Besucher der Garten Tulln den neuen Holz-Schaugarten bewundern. Die offizielle Eröffnung ging witterungsbedingt erst Mitte Juni über die Bühne. Was soll man sagen: Die Wartezeit hatte sich gelohnt, die Sonne strahlte beim Sommerfest „Holz im Garten“.

„Wir brauchen Partner mit denen wir Synergien nutzen können, das funktioniert hier ganz wunderbar“, betonte Garten Tulln Geschäftsführer Franz Gruber, „wir schätzen Holz als Werkstoff, hier können wir unseren Gästen die Möglichkeiten, die er bietet niederschwellig zugänglich machen.“

Ein Werkstoff, der immer wieder nachwächst

Herzstück des Gartens ist eine aufwändig gestaltete, geschwungene Holzterrasse in S-Form. „Wir stehen hier auf den Brettern, die uns die Welt bedeuten“, sagte Heinrich Sigmund, Geschäftsführer des Fachverbands der österreichischen Holzindustrie. Was denn Holz nun wirklich so einzigartig macht, brachte Franz Schrimpl (Fachgruppe Holzindustrie WKNÖ) auf den Punkt: „Holz ist unsere Leben. Es ist ein Werkstoff, der endlos verfügbar ist, weil er immer wieder nachwächst.“

Schon vor 12 Jahren war die erste Holzterrasse im Schaugarten errichtet worden. Gleichzeitig lief ein Langzeitversuch der Holzforschung, wie sich verschiedene heimische Laubholzarten über die Jahre unter Witterungseinfluss verhalten. Die Ergebnisse können nun auf übersichtlich gestalteten Schautafeln betrachtet werden. Hier erhalten Interessierte auch wertvolle Tipps, was es bei der Errichtung unbedingt zu beachten gilt, damit man auch lange Freude mit einer Holzterrasse hat. Weitere Informationen zum Thema finden Sie auch auf www.holzimgarten.eu.