Alex Kristan mit Sickereffekt in Zwentendorf

Mehr als 600 Besucherinnen und Besucher kamen in den Gastgarten vom Donauhof und erlebten von Beginn weg eine Lachkanone. Mancher Schmäh soll erst am nächsten Tag "gesickert" sein, denn drei Stunden Schmäh an einem Abend waren vielleicht schwer zu verarbeiten. Alex Kristan hat diese Lachkanone nachgeholt, denn die geplante Veranstaltung vom Juni musste krankheitshalber verschoben werden. Bei bestem Spätsommerwetter verarbeitete Alex Kristan in seinem Programm "50 Grades of Schmäh" seinen 50er, indem er über die 50 Abstufungen des Humors philosophierte. Ihm ist es auch wichtig, ernsthaft dankbar zu sein, dass er als "Berufslustiger" sein vom Opa geerbtes Talent leben kann und rief sein Publikum auf, dem Leben wertschätzend gegenüberzutreten.

Herbstsaison auf der Kleinkunstbühne

Nach einer kurzen Verschnaufpause beginnt das zweite Halbjahr auf der Kleinkunstbühne im Donauhof. Es wird am Freitag, 29. September, 20 Uhr, wieder in den kuscheligen Saal vom Donauhof übersiedelt und mit „Wechselwirkung“ beim Medizinkabarett von Peter und Tekal die Herbstsaison eröffnet.