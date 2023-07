Es geht immer um Beziehungen

In der ganz besonderen Atmosphäre vom Gastgarten im Donauhof Zwentendorf war Gery Seidl mit seinem neunten Programm BeziehungsWEISE zu Gast. Dabei brachte er 600 Zuschauer – darunter Bundesrat-Vizepräsidentin Doris Hahn, Bürgermeisterin Marion Török und AK-Kulturabteilungsleiter Thomas Fronschitz - zum Lachen, aber auch zum Nachdenken, wenn er über die brodelnde Grundangst in der Gesellschaft philosophierte. Seine Angst ist allerdings eine andere, ihm ging es um das Thema Blackout, ob es in der Stadt oder auf dem Land passiert. Da wäre es doch super, würde man das kleine Haus der Urli umbauen und dort einziehen. Und schon drehte sich die Geschichte um seine Frau Andrea und um seine Tochter, um die Urli in Stetten und deren Nachbarn, um Freunde beim Grillen und Begegnungen auf der Tankstelle. HTL-Absolvent Gery Seidl ließ die Zuschauer auch einen Blick in seinen ehemaligen Beruf im Baugeschehen in einer Kleingartensiedlung machen. Beeindruckend die sängerischen Qualitäten des Kabarettisten, die Pointen und seine Mimik.

Auch Omar Sarsam spielt im Gastgarten

Am Freitag, 28. Juli, um 20 Uhr, wird Omar Sarsam mit seiner „Sonderklasse“ im Gastgarten im Donauhof Zwentendorf auftreten, wo ihm öfter die Grenzen als Kabarettist und Arzt verschwimmen. Karten gibt es am Gemeindeamt, im Donauhof, bei SPAR-Augstaller in Zwentendorf, bei ADEG-Haferl in Atzenbrugg, Gsund’s Eck in Traismauer und www.zwentendorf.at/kartenreservierung.