Unter dem Motto „Viel Kabarett in zwei Staffeln“ geht Manfred Bichler einen neuen Weg. „Wir öffnen den neuen Garten im Donauhof Zwentendorf, stellen eine Bühne und Sesseln auf und spielen viel Kabarett.“

Die erste Staffel beginnt am Mittwoch, 21. Juli, mit Kaufmann & Herberstein – „BeziehungsWeise“, am Donnerstag, 22. Juli spielen Flo & Wisch – „Lockvögel“ und am Freitag, 23. Juli kommt Alex Kristan – „Lebhaft“.

Die zweite Staffel geht vom Mittwoch, 28. Juli bis Freitag, 30. Juli:

Mittwoch, 28. Juli: Die Lange Nacht des Kabaretts,

Donnerstag, 29. Juli spielt Eva Maria Marold – „Vielseitig Desinteressiert“ und am

Freitag, 30. Juli kommt Lukas Resetarits – „Das Letzte“.

Am 27. August kommen die Gebrüdern Ullrich, die Austropoplegende Ulli Bäer und sein Bruder Ulli Winter, mit Vorprogramm von Verena Gharibo und Gregor Neumaier.

Beginn jeweils 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Freie Platzwahl. Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt. Bitte Regenschutz und Decke (bei Bedarf) mitnehmen. Das Team des Donauhofes Zwentendorf sorgt für die Kabarettverpflegung. Karten im Vorverkauf am Gemeindeamt Zwentendorf, SPAR-Augstaller, ADEG-Haferl Atzenbrugg, Gsund´s Eck Traismauer und Öticket.