Königstetter inszeniert „Don Quijote“: Mit Mut und Miteinander

Er bringt „Don Quijote“ auf die Bühne: Alexander Paul Kubelka, Regisseur und Bühnenbildner aus Königstetten, ist neuer Intendant der Sommerspiele Perchtoldsdorf. Für die Aufführungen in der mittelalterlichen Burg verspricht Kubelka einen bunten Mix an Emotionen: „Es wäre schön, wenn es uns gelänge, einen sinnlichen, tiefgründigen, absurd komischen Theaterabend hinzubekommen, der die Leute auf allen Ebenen bewegt, sie freut und berührt.“

Das wichtige: Die Protagonistinnen und Protagonisten kommunizieren mit dem Publikum, verbringen gemeinsam einen lebhaften Abend – Romantik, Spannung und Kuriositäten inklusive. Mit „Don Quijote“ steht ein besonders ausdrucksstarker Charakter auf der Bühne. Und das ist der Reiz des weltberühmten Romans von Miguel de Cervantes Saavedra, verdichtet von Jakob Nolte.

„Don Quijote“ als Vorbild

„,Don Quijote' ist eine Person, die an das Gute in der Welt glaubt. Er traut sich, seine Vision zu leben. Im Augenblick ist es wichtig und richtig eine Figur zu zeigen, die nicht klein beigibt und gemeinsam an Lösungen arbeitet.“ In Zeiten von multiplen Krisen ist der Protagonist mit seinen mutigen Schritten ein Vorbild, ist Kubelka überzeugt.

Ihm gegenüber steht „Sancho Panza“, der Realist. „Es entsteht ein sehr interessantes Weltbild, weil jeder von uns sowohl, Don Quijote', als auch, Sancho Panza' in sich hat. Beide Aspekte kann man nachvollziehen, das macht's so schön“, schwärmt der Intendant von der Geschichte, „das Stück ist wirklich ein Geschenk“.

In Perchtoldsdorf zu sehen: Gregor Seberg („Don Quijote“), Lukas Spisser („Sancho Panza“) und Clara Montocchio (Traumgestalt „Dulcinea“), Musik von Max Tschida und Tobias Faulhammer.

Große Geschichten und große Charaktere kennt der Königstetter gut, hat er doch bereits König Lear und Woyzeck inszeniert. Kubelka: „Das sind Herausforderungen, denen man versucht, gerecht zu werden.“