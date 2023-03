Komödie „Dame Kobold“ auf Schloss Sitzenberg

Bereits zum 19. Mal laden die Sommerspiele von Schloss Sitzenberg Kulturbegeisterte in ihren malerischen Arkadenhof ein. Mit seinem romantischen Flair ist auch heuer Hugo von Hofmannsthals Komödie „Dame Kobold“ von Pedro Calderón de la Barca aufs Neue ein Erlebnis.

Turbulentes Verwirrspiel mit Fechterei, Liebe und Leidenschaft

In dem Lustspiel handelt es sich um ein turbulentes Verwirrspiel in Madrid: Don Luis ist unglücklich verliebt in die schöne Dona Beatriz, die aber ihr Herz an dessen Bruder Don Juan verschenkt hat. Ein Kavalier rettet die verschleierte Schwester der beiden. Eine Zofe, zwei Diener und zwei Zimmer mit Geheimtür: Es wird gefochten, amouröse Botschaften werden ausgetauscht, und während ein „Kobold“ sein Unwesen treibt, entflammen Liebe und Leidenschaft. Ein turbulentes Verwirrspiel beginnt und entfesselt eine rasante Komödie.

Spieltermine: Premiere: Donnerstag, 1. Juni, 19 Uhr sowie 8., 9., 10, 11., 16., 17., 18., 23., 24. und 25. Juni. Beginnzeiten: Freitag und Samstag 19.30 Uhr sowie Donnerstag und Sonntag 17.30 Uhr.



Kartenverkauf ist ab sofort möglich: https://schloss-sitzenberg.at/sommer/karten/ oder 0664 / 94 90 803.

Die Sommerspiele sind ausschließlich Open-Air-Veranstaltungen und werden auch bei Regen durchgeführt.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.