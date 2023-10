Historische Kalender im Heimatmuseum Absdorf

Die Zeit ist der inhaltliche Schwerpunkt der Schau, die aktuell im Heimatmuseum Absdorf gezeigt wird. Herbert Lohner sen. und Kustos Friedrich Krapfenbauer kuratierten die Ausstellung „Historische Kalender“. Gezeigt wird ein Abriss der Entwicklung des Kalenders anhand unzähliger Exponate, die Lohner über Jahrzehnte gesammelt hat. Das älteste Ausstellungsstück stammt aus dem frühen 16. Jahrhundert, ein „Aderlass-Kalender“. Besondere Exponate sind auch die historischen Tischkalender aus Metall sowie Buchkalender mit unterschiedlicher inhaltlicher Ausrichtung, wie z.B. Kultur, Bauernregeln oder Religion.

Die sehenswerte Ausstellung kann im Zuge der Langen Nacht der Museen am 7. Oktober und in den kommenden Monaten an jedem ersten Sonntag des Monats von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr besichtigt werden.