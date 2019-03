Mit diesem Lied begründeten die beiden Tullnerfelder ihre Zusammenarbeit Aufgenommen wurde „Für immer“ bei „Lords of the Sounds“ von Markus Weiß, der auch am Bass zu hören ist. Die Gesamtproduktion liegt bei Peter Roberts.

Chris Novi: „Für immer vermittelt Zuversicht und Hoffnung. Wir freuen uns auf das Feedback der Hörer und wünschen viel Freude beim Reinhören.“

https://youtu.be/lobQgM2SIZ0

Ab April ist der Song bei diversen Online-Anbietern und auch im Handel als Album erhältlich.