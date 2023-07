1.000-Spende an „Frauen für Frauen“ Tulln

In einer gemeinsamen Aktion der Soroptimist Clubs St. Pölten-Allegria, Melk Colomania und Stockerau konnte nun einer Frau im Wege dieses Vereins finanzielle Unterstützung zur Selbsthilfe in ein selbstbestimmtes Leben gewährt werden. Soroptimist International (SI) engagiert sich als weltweite Vereinigung berufstätiger Frauen für soziale Gerechtigkeit und Gleichstellung der Geschlechter und unterstützt alle Vorhaben, die Frauen persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und Chancengleichheit ermöglichen. In diesem Sinne konnte in Umsetzung gemeinsamer Ziele von SI Club-Präsidentin Ingeborg Haslhofer-Jünnemann an den Verein „Frauen für Frauen“ in Tulln ein Betrag von 1.000 Euro übergeben werden.