„Zeitpolster“ - sozialer Verein sucht Mitglieder

Die Pandemie hat unter anderem aufgezeigt, dass das Betreuungs- und Pflegesystem unter immensem Druck steht. Deshalb braucht es neue Lösungen, um dem Bedarf gerecht zu werden. „Zeitpolster“ bietet ein innovatives Betreuungskonzept für kostengünstige Nachbarschaftshilfe und möchte nun auch in Tulln aktiv werden. So soll das Angebot an Betreuung für ältere Menschen und Familien in der Region ergänzt werden. Dafür sucht der Verein weitere Teammitglieder. „Wir möchten mit unserer Arbeit vielen älteren Menschen und Familien eine wertvolle Stütze im Alltag sein und pflegende Angehörige entlasten“, erklärt Gründer Gernot Jochum-Müller.

Das Konzept von Zeitpolster bietet alltägliche Hilfestellungen wie Einkaufen, zum Arzt begleiten, im Haushalt mithelfen oder Kinderbetreuung. Die Helfenden sind versichert und bekommen für ihr Engagement eine Zeitgutschrift, auf die sie später zurückgreifen können, wenn sie selbst einmal Unterstützung brauchen. Wer heute Hilfe braucht, zahlt acht Euro pro Stunde. Davon kommt die Hälfte auf ein Notfallkonto für die Helfenden, um Leistungen von außen anzukaufen, falls in Zukunft die eine oder andere Betreuung im Zeitpolster Netzwerk nicht verfügbar ist.

„Wir möchten mit unserer Arbeit vielen älteren Menschen und Familien eine wertvolle Stütze im Alltag sein und pflegende Angehörige entlasten“

Zeitpolster hat Gruppen in fünf Bundesländern. In NÖ sind derzeit mehrere Gruppen im Entstehen. Nun möchte die Organisation auch in Tulln ein freiwilliges Team aufbauen. Die ersten beiden Teammitglieder in Tulbing und Königstetten sind bereits gefunden. Nun sucht Zeitpolster noch zwei weitere Freiwillige aus Tulln - Menschen mit etwas Zeit, die auf der Suche nach einer sinnvollen Aufgabe sind und ein neues Projekt starten möchten. Interessierte können sich unverbindlich unter www.zeitpolster.com registrieren.

Als Pionier bei Zeitpolster geht es darum, aktive Nachbarschaftshilfe zu leisten. Alle Teammitglieder bekommen für ihr Engagement eine Zeitgutschrift und erhalten Einschulungen, Dokumente und Onlinezugänge, ein eigenes Team-Handy und laufende Unterstützung vom Verein.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden