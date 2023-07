Stadt Tulln schafft leistbaren Wohnraum in der Königstetter Straße

Die Miete der entstehenden Wohnungen soll deutlich unter dem in Tulln üblichen Preis liegen – und somit eher für einkommensschwache Bürgernnen sowie als Startwohnungen dienen.Stadtgemeinde, TWI und TullnBau schrauben an verschiedenen Stellrädern, um das möglich zu machen: 1. Grundstück: Üblicherweise muss vom Bauträger vor der Umsetzung eines Wohnbauprojektes das betreffende Grundstück gekauft werden. Diese sehr hohen Anschaffungskosten fließen dann in die Miete ein. In diesem Fall bleibt das Grundstück stattdessen im Eigentum der TWI, die ein Baurecht mit sehr geringem Baurechtszins gewährt. Auch der Baurechtszins wird zu einem Bestandteil der Miete, durch die geringe Höhe kann die Stadtgemeinde in Zusammenarbeit mit der TullnBau die entsprechenden Kosten auf unter 20 € pro Monat und Wohnung senken und damit einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung niedriger Wohnkosten leisten. 2. Baukosten: Beginnend von der Planung wird darauf geachtet, die Wohnungen eher kompakt (2 bis 3 Zimmer), aber hochwertig zu errichten. 3. Wohnzuschuss: Für das Projekt wird beim Land Niederösterreich um Förderung angesucht. Dabei sollen alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um den Mieterinnen und Mietern die Möglichkeit zu eröffnen, den Wohnzuschuss des Landes NÖ zu beantragen. Dessen Gewährung und Höhe ist einkommensabhängig und kann die tatsächliche Mietbelastung wesentlich reduzieren. 4. Genossenschaftsanteil: Anders als bei den meisten Genossenschaften ist bei der TullnBau der Genossenschaftsanteil sehr niedrig und beträgt aktuell einmalig 66 €.