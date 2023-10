EEP baut aus

Das Tätigkeitsfeld von EEP-Maschinenbau ist die Herstellung und Betreuung von Automatisierungslösungen mit Industrie Robotern in den Bereichen Logistik, Lebensmittel, produzierende Industrie und Gewerbe.

Gegründet wurde die Firma 1997. Im Jahr 2022 durch die Quantum Holding GmbH übernommen, da der Gründer in Pension gegangen ist. Die Quantum Holding GmbH ist der Zusammenschluss von drei Privatpersonen zur Übernahme von Unternehmen mit Zukunftspotential. Beim Ausscheiden des Gründers, Eigentümers und bisherigen Geschäftsführer, Walter Petz, hat Alexander Petz die Geschäftsführung übernommen. Seit April 2023 ist Stefan Moser, einer der langjährigen Mitarbeiter ebenfalls in die Geschäftsführung eingetreten. Bei Übernahme Anfang 2022 hatte die EEP 15 Mitarbeiter, heute hat EEP 20 Mitarbeiter. Eine kontinuierliche Aufstockung auf 30 Mitarbeiter in den kommenden zwei Jahren ist geplant.

Als Besonderheit am Markt werden bei der EEP Kundenanlagen am Standort der EEP aufgebaut, ausgiebig getestet und optimiert, bevor sie beim Kunden in den Industrie-Prozess eingebaut werden. Damit sind geringste Stillstandszeiten und beste Planbarkeit für die Kunden gesichert. Für die Errichtung und langfristige Betreuung der Automatisierungen sind hochqualifizierte Mitarbeiter notwendig. Bei der EEP werden deshalb immer Lehrlinge ausgebildet und alle Mitarbeiter laufend fachspezifisch weitergebildet.

Der Grad an Automatisierung industrieller Prozesse ist in Europa um ein vielfaches kleiner als in Asien, weshalb Produktionen oft nicht wirtschaftlich konkurrenzfähig sind. Das Team von EEP rechnet daher mit einem stark wachsenden Markt in diesem Bereich, da die letzten Jahre gezeigt haben, dass die Auslagerung von Produktionen nach Asien in krisenhaften Zeiten große Nachteile mit sich bringt. EEP arbeitet an Roboterlösungen für eine nachhaltig konkurrenzfähige europäische Industrie.

Nun erfolgte der Spatenstich zum Ausbau der Produktionshalle. Ziel ist es größere und komplexere Anlage und mehrere Anlagen gleichzeitig zum Testbetrieb aufbauen zu können. Die neu errichteten Flächen betragen: 217 m² Bürofläche und 516 m² Hallenfläche.

Gleichzeitig mit dem Ausbau wird der ökologische Fußabdruck wesentlich reduziert. Der Fuhrpark wird schrittweise auf E-Mobilität umgestellt. Dazu wurden bereits vier E-Tankstellen errichtet und zwei E-Fahrzeuge angeschafft. Die Heizung wurde bereits zu einem großen Teil von Gas auf Wärmepumpen umgestellt. Die Dächer werden soweit wie möglich mit PV-Anlagen ausgestattet, es sollen ca. 100 kWp installiert werden und damit mehr Strom erzeugt als verwendet werden. Nur die erweiterte Hallenfläche führt zur Versiegelung von Bodenfläche, das Regenwasser wird aber am Grund versickert und geht dem Boden nicht verloren. Eine aufwendige Mülltrennung und Rückführung in den Recycling-Prozess wurde eingeführt.

Der Ausbau wird durch die erwirtschafteten Erträge finanziert, Förderung wurde keine in Anspruch genommen.