Großweikersdorf bekommt ein neues Rotkreuz-Haus

Beim feierlichen Spaten zur Neuerrichtung des Rotkreuz-Hauses in der Schmidastraße erläuterte Bezirksstellenleiter Philipp Otto: „Bereits seit längerem zeichnen sich an diversen Stellen des in den 1950er Jahren erbauten Rotkreuz-Hauses teils gravierende Mängel ab. Leider fehlten lange die finanziellen Mittel um ein solches Vorhaben anzugehen. Durch das Antreten einer großzügigen Erbschaft im Jahr 2021 wurde dies nun möglich!“

Gregor Eibner von der RKNÖ-Errichtungsgesellschaft lieferte Details zum Bauprojekt. Auf dem „alten“ Teil des Rotkreuz-Hauses entsteht auf drei Ebenen ein Trakt mit Aufenthalts-, Schulungs- und Schlafräumen, der dem Stand der Technik und den wachsenden Ansprüchen an das Rote Kreuz gerecht wird. Im Juli 2024 soll das neue Gebäude bezugsfertig sein. Der Dienstbetrieb bleibt am Standort trotz Teilabbruch der bestehenden Bausubstanz erhalten.

Bürgermeister Alois Zetsch betonte die Wichtigkeit des Rotkreuz-Standorts in der Gemeinde und bedankte sich bei allen Beteiligten. RKNÖ-Präsident Josef Schmoll hob die wichtige ehrenamtliche Arbeit, die durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirksstelle geleistet wird, hervor. Rund 50 Ehrenamtliche und vier hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten rund 5.000 Einsätze im Rettungs- und Krankentransportdienst pro Jahr.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister wünschte dem Team der Bezirksstelle Großweikersdorf viel Freude mit dem Neubau und lobte die Jugendarbeit: „Es gibt hier sehr viele junge Rotkreuz-Mitglieder und das freut mich ganz besonders! Daran erkennt man, dass die Jugendarbeit und das Miteinander einen großen Stellenwert haben“.

Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig unterstrich die gesicherte Versorgungssicherheit für die NÖ Bevölkerung und appellierte, dass dieses Engagement entsprechend gewürdigt werden solle. 2022 wurden in ganz Niederösterreich erstmalig mehr als eine Million Einsätze abgewickelt, in denen Menschen gerettet, versorgt, beraten und transportiert wurden.