Wir brauchen die Garten Tulln und wir sind damit am besten Weg, das neue Gebäude ist ein Muss“, freut sich Bürgermeister Peter Eisenschenk. Der neue 265m große Neubau wird in Holzbauweise errichtet. Weiters sorgt eine 40 Kilowatt peak Photo-Voltaikanlage, die in Kooperation mit Tulln Energie auf dem Dach errichtet wird, grünen Strom.

Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl sieht die Garten Tulln als Top-Ausflugsziel und Besucher-Magnet. „Der neue Eingangsbereich wird mit einem Motivationszentrum für ökologisches Gärtnern, einer Informationszone sowie einem Kassen- und Shopbereich ausgestattet sein“, so der Aufsichtsratsvorsitzende der Garten Tulln und Vizebürgermeister Harald Schinnerl. Das Land Niederösterreich investiert 825.000 Euro in das neue Eingangsgebäude, das am 13. April seine Türen öffnen wird. „Die Garten Tulln ist seit 2008 zu einem wichtigen Motor für das gesamte Umfeld geworden“, so Eisenschenk. Seit ihrem Bestehen hat die „Natur im Garten“ Erlebniswelt eine regionale Wertschöpfung von über 45 Millionen Euro ausgelöst und verzeichnete über 2,5 Millionen Besucher.