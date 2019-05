Voraussichtlich im Herbst 2020 können die zukünftigen Bewohner der Reihenhäuser ihr neues Zuhause beziehen. „Bis dahin wird auch die Straße, an der das Grundstück liegt, hergerichtet und neu gestaltet“, kündigte Bürgermeister Franz Dam beim Spatenstich an.

Die neue Reihenhausanlage wird durch das Land Niederösterreich gefördert. Die Planung erfolgte durch epb projekt GmbH, das Baubüro ZÖFA ist Generalunternehmer für diesen Bau.

NOEN

Die Wohnfläche der Ziegelmassivhäuser beträgt rund 105 Quadratmeter, aufgeteilt auf Erdgeschoss und Obergeschoss. Sie verfügen über einen Eigengarten mit Terrasse. Zwischen jeweils zwei Wohneinheiten wird ein gemeinsamer Haustechnikraum untergebracht. 18 Pkw-Stellplätze in nach vorne offenen Garagenboxen werden errichtet.

In der Marktgemeinde werden derzeit mehrere Wohnbauprojekte realisiert. „Die Nachfrage nach Wohnraum übersteigt weiterhin das Angebot“, argumentiert der Bürgermeister. Statistik Austria gibt ihm recht: Per 1. Jänner 2018 hatte Absdorf 2.087 Einwohner, in den zwei davorliegenden Jahren stieg die Zahl um 4,9 beziehungsweise 3,1 Prozent.

Die rege Bautätigkeit hat auch wirtschaftliche Auswirkungen. Die Firma ZÖFA mit Sitz in Mank errichtet in Absdorf eine Filiale.