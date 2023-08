Pleyel Kulturzentrum in Ruppersthal wird vergrößert

Im Rahmen eines großen Festaktes zu Maria Himmelfahrt erfolgte der Spatenstich für den geplanten Zubau am Pleyel Kulturzentrum. Dieser Zubau soll nicht nur mehr Gästen Platz bieten sondern auch die Aufführung von Pleyels sinfonischen Werken ermöglichen. Mit den zusätzlichen Einnahmen soll schlussendlich auch der langfristige Betrieb des Kulturzentrums gewährleistet werden, wie IPG-Präsident Adolf Ehrentraud erläuterte.

In seiner Festrede wies Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann auf die große Bedeutung von Pleyel in Paris hin, wo Ignaz Pleyel lebte, werkte und auch begraben ist: „An Pleyel kommt man in Paris nicht vorbei - es gibt den Gare Pleyel, den Tour Pleyel und bald auch das Hotel Pleyel mit über 700 Zimmern. Nur in Niederösterreich und seinem Geburtsort Ruppersthal wäre der Name Pleyel fast in Vergessenheit geraten, wenn nicht die Internationale Ignaz Joseph Pleyel Gesellschaft für das Gegenteil gesorgt hätte!“ Für das Projekt wünscht er alles Gute.

Der Festakt wurde von der Ruppersthaler Blasmusik, dem Auftritt der Volkstanzgruppe Wagram Schmidatal sowie einer Oldtimer-Ausstellung umrahmt.