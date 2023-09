Gemeinde Sieghartskirchen erhält eigene Cloudspeicher-Lösung

Robert Marold, Cloud- und Security Engineer bei Octoplus, erklärt: „Sieghartskirchen wird wohl unter den ersten Gemeinden Österreichs sein, in welcher der Bevölkerung ein niederschwelliger Zugang zu lokaler Cloud Infrastruktur ermöglicht wird.“ Wesentlich dabei sei, dass octoplus nicht auf internationale IT-Konzerne angewiesen ist, welche die Daten teilweise oder auch gänzlich im EU-Ausland oder sogar außerhalb von Europa speichern.

„Wir sind in der Lage der Bevölkerung eine komplett in Österreich betriebene, eigene IT-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen“, führt Marold weiter aus. Die IT-Services sollen noch heuer zur Verfügung stehen. Eine öffentliche Informationsveranstaltung dazu wird es Anfang Dezember in Sieghartskirchen geben. Octoplus betreibt seine Server- und Netzwerkinfrastruktur in Wien. In Kürze werden Standorte in Graz bzw. Salzburg in Betrieb genommen, um auch georedundante Lösungen anbieten zu können. Das bedeutet: Der räumliche Abstand soll unter anderem Ausfälle aufgrund von Katastrophen, Unwettern und Unfällen verhindern.