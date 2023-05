Marktfest „Bella Italia“ zu Pfingsten in Tulln

Es duftet nach Pizza und Pasta, köstlichem Wein und mediterranen Gewürzen - der Italienische Markt „Bella Italia“ macht am Samstag, 27. Mai, ab 9 Uhr, am Sonntag, 28. Mai, von 10 bis 22 Uhr und am Montag, 29. Mai, von 10 bis 17 Uhr Station am Tullner Hauptplatz.

Die Auswahl ist groß: Prosciutto aus Parma und San Daniele. Salami in unzähligen Variationen, mit wildem Fenchel, Pistazien, feinen Nüssen oder Barolowein. Mortadella und Wildschwein-Spezialitäten aus Umbrien. Die berühmten Italienischen Käse wie Mozzarella, Pecorino, Cacciocavallo und natürlich Parmigiano und Gorgonzola, immer frisch aus dem Laib geschnitten. Oliven und Olivenöl aus der Toskana, Kalabrien. Ligurien, Apulien.

Weinbauern und Dolci

Aus dem Piemont reisen die Weinmacher Mossio Valerio und Francesco Moretti an, aus den Marken präsentieren die Fratelli Goroni ihren Wein. Auch "Dolci", z. B. Pasta di Mandorle aus Sizilien und Crocant aus der Toscana, bereichern das Angebot. Ebenso mediterrane Früchte in allen Variationen. Auch nach den berühmten Trüffeln aus Alba und nach „Porcini“, den getrockneten Steinpilzen, wird es wieder duften. Jeweils ab 17 Uhr ist italienische Live-Musik zu hören.

