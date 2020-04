Der schon seit mehreren Wochen in Tulln gestrandete Zirkus Belly bedankte sich auf seine ganz persönliche Weise bei der Tullner Bevölkerung für die große Hilfsbereitschaft der vergangenen Wochen und bei jenen, die sie weiterhin unterstützen: Im Garten des Pflege- und Betreuungszentrums Tulln und mit großem Abstand gab der Zirkus als „Dankeschön an alle Tullner“ zwei Sondervorstellungen für die betagten Bewohner.

NOEN Paloma führte eine Hula Hoop Reifen Darbietung vor.

In sicherer Entfernung, von Terrassen und Balkonen aus, verfolgten die Zuschauer mit Begeisterung die Albernheiten der Clowns und die Kunststücke der Hunde, die ihren Auftritt kurzerhand vom Zelt in den Garten und auf den Parkplatz des Pflege- und Betreuungszentrums verlegten.

„Für unsere Bewohner war diese Zirkusvorführung eine besonders willkommene Abwechslung. Schon seit Wochen sind Besuche von Angehörigen oder Ehrenamtlichen nicht möglich“, so Direktorin Regina M. Berger, die sich sehr herzlich im Namen aller Bewohner des Rosenheimes für den wunderbaren Auftritt bedanken möchte.

NOEN Clown Martin begeisterte mit seiner Feuershow.

Seit mehreren Wochen erfährt der Zirkus eine große Welle an Hilfsbereitschaft: Zahlreiche Firmen und Privatpersonen aus dem Bezirk spendeten Futter für die Tiere und zeigten ihre Bereitschaft, dem Zirkus zu helfen. Am 18. April ist der Zirkus anlässlich des „Tag des Zirkus“ in einem Livestream auf ihrer Facebook-Seite „circusbelly“ zu sehen.