Damen schnapsten in Atzenbrugg um Preise

Es war kein Aprilscherz, am 1. April war es wieder so weit, im Gasthaus Kögl wurde das 19. SPÖ-Damenschnapsen veranstaltet. Als Gäste wurden Bundesrätin Doris Hahn und die Sponsoren Gerhard Rauch und Erich Wejda begrüßt. 32 Damen spielten um hochwertige Preise. Nach einem Nachmittag mit zahlreichen und vielen spannenden Spielen ging der erste Preis an Ingrid Egretzberger, den zweiten Preis erspielte Ingrid Ziegler und den dritten Preis errang Sonja Hohenrieder. Bei der Übergabe der Preise bedankte sich Gemeinderat Rainer Keiblinger bei allen Damen für die Teilnahme und bei den Sponsoren für die gespendeten Preise.

Für die perfekte Abwicklung des Turniers sorgten in bewährter Weise Ortsvorsitzende Hermine Brabletz, Rainer Keiblinger, Nicole Hörner, Marion Weissinger sowie Angela und Andrea Biberle. Ein Dank ging auch an den Hofladen Niederhametner für die Osterüberraschung als Damenspende. Ein gemütliches Beisammensein rundete diese gelungene Veranstaltung ab.

Foto: privat

