Mündige Mitglieder sollen „sich selbst ein Bild machen“

Schon lange wird darüber geredet, jetzt ist die Befragung tatsächlich angelaufen: Bis 10. Mai können SPÖ-Mitglieder über ihre künftige Parteiführung abstimmen. Zur Wahl stehen Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner, der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Andreas Babler.

Als SPÖ-Bezirksparteivorsitzende und zweite Vizepräsidentin des Bundesrates will Doris Hahn keine Empfehlung abgeben: „Alle drei informieren jetzt laufend. Es gibt also genug Gelegenheiten und unsere Mitglieder sind mündig genug, sich selbst ein Bild zu machen.“ Gewünscht hätte sich Hahn, dass das Ergebnis der Befragung auch bindend wäre, aber: „Wichtig ist, dass es die Befragung gibt und, dass wer auch immer gewinnt, alle Gruppierungen an einen Tisch holt und die Partei eint, denn wir haben uns leider ein bisserl spalten lassen.“ Andererseits sei es eine Stärke der SPÖ, dass auch konträre Meinungen offen diskutiert werden. „Ich bin zuversichtlich“, betont Hahn, „die steigenden Mitgliederzahlen zeigen ja auch, dass viele daran interessiert sind, die Sozialdemokratie wieder zu stärken.“

Mähner: „Inhaltlich sind sich die Kandidaten näher, als man denkt“

Landesvorsitzender Valentin Mähner (er ist auch Tullner Bezirksvorsitzender) betont, dass die Junge Generation NÖ keinen der Kandidaten unterstütze, aber: „Persönlich habe ich eine Unterstützungserklärung für Andreas Babler abgegeben und ich werde ihn auch wählen.“ Viel wichtiger wäre ihm allerdings, dass wer auch immer gewinnt, die Wogen wieder glättet. „Und inhaltlich sind sich die Kandidaten näher, als man denkt“, sagt Mähner, „sowohl Doskozil als auch Babler sind geeignet, die SPÖ in die nächste Nationalratswahl zu führen.“ Pamela Rendi-Wagner hält er hingegen nicht mehr für mehrheitsfähig. „Super“, findet der JGNÖ-Vorsitzende, dass es die Mitgliederbefragung gibt, denn: „Wir haben mehr als 200 Neueintritte, darunter auch viele Junge. Es ist schön zu sehen, dass die Zukunft der Sozialdemokratie so vielen etwas bedeutet.“

Nicht deklarieren will sich hingegen SPÖ-Bürgermeisterin Marion Török (Zwentendorf): „Unsere Mitglieder sind mündige Bürger, die selbst eine Entscheidung treffen können. Sobald man sich in irgendeine Richtung öffentlich äußert, beeinflusst man das Ganze dann vielleicht doch.“

Den 1. Mai begeht die Sozialdemokratie mit einem großen Familienfest im Schlosshof Königstetten. Beginn ist um 11 Uhr, für 12.30 Uhr wird Landesparteivorsitzender Sven Hergovich erwartet. Auf Einladung der Jungen Generation wird Andreas Babler am Freitag, 5. Mai, um 17 Uhr auf dem Skaterplatz beim Donauhof in Zwentendorf zu Gast sein.

