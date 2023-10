Sponsion 2023 FH Tulln verlieh 49 akademische Titel

Die Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums "Biotechnische Verfahren" mit Landtagabgeordneten Christoph Kaufmann, Studiengangsleiterin Birgit Herbinger und Stadtrat Lucas Sobotka bei der Sponsion 2023 im Haus der Digitalisierung. Foto: Christa Wallak

25 Bachelors of Science und 24 Masters of Science schlossen heuer ihr Studium an der Fachhochschule am Biotech Campus Tulln ab. Die Urkunden wurden bei einer feierlichen Sponsion überreicht.