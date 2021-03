„Uns wird auch auf den letzten Metern nicht die Kraft ausgehen. Deshalb war es mir sehr wichtig, dass wir unserem Handel rasch Unterstützung für das sogenannte Freitesten der Kunden anbieten“, so Bürgermeister Peter Eisenschenk über das neue Testangebot.

Die Osterruhe für Ostösterreich soll mit 7. April enden, danach werden nach aktuellem Informationsstand auch für den Handel Eintrittstests erforderlich sein. Die Stadtgemeinde Tulln wird daher ab 7. April zu den üblichen Geschäftszeiten Kunden, die spontan in der Tullner Innenstadt einkaufen möchten, am Hautplatz eine Testmöglichkeit anbieten. Montag bis Freitag 9 bis 17.30 Uhr, Samstag 9 bis 14 Uhr.

Teststraße Uni-Campus allgemein zugänglich

Als zweite Maßnahme für die voraussichtlich größere Nachfrage nach dem Ende der Osterruhe wird am Dienstag, 6. April, die Öffnungszeit der Teststraße am Messegelände auf 7 bis 16 Uhr (statt wie bisher bis 12 Uhr) ausgeweitet. Am Ostermontag sind die Teststraßen in Tulln und Langenlebarn geschlossen.

Für viele Mitarbeiter des Campus Tulln Technopol ist Home Office nur eingeschränkt möglich. Deshalb wird im Universitäts- und Forschungszentrum Tulln (Konrad-Lorenz-Straße 24) eine eigene Teststraße eingerichtet, die jedoch auch für die Allgemeinheit zugänglich sein wird. Die Öffnungszeiten sind voraussichtlich ab 7. April immer Montag und Mittwoch von 9 bis 12 Uhr.

Alle Zeiten der Teststraßen in Stadt und Bezirk Tulln sind auf www.testung.at abrufbar.