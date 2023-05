Brot backen mit Conny

Cornelia Fleischmann besuchte die Sportmittelschule mit ihrer "Backstube" in der Schulküche. Die Kinder der 4a durften in die Welt des Brotbackens schnuppern. Frau Fleischmann hat mit den zukünftigen Bäckerinnen und Bäckern gemeinsam Teige für Semmeln und Brote vorbereitet. Nach einiger Gehzeit der Teige wurden diese auf alle Schülerinnen und Schüler aufgeteilt, die Semmeln wurden rundgeschliffen der Brotteig zu Weckerl geformt und anschließend im Ofen knusprig gebacken. Die Küche wurde in einen angenehmen Brotduft eingehüllt und die Gier auf ein Brötchen immer größer.

Während der Wartezeit erfuhren die Kinder wie ein Sauerteig entsteht, wie man diesen "füttert" und verarbeitet. Frau Fleischmann hat so viel Anstellgut vorbereitet, dass jedes interessierte Kind eine Portion mit nach Hause bekam um dort sein Gelerntes auszuprobieren.

Bei der Kostprobe mit Aufstrichen, Butter, Schnittlauch und Zwiebel konnten die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Künste schlussendlich ausprobieren. Das Kommentar: „mmmmhhhh, sehr lecker, viel besser als im Supermarkt".

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.