Langersehntes Trainingszentrum wird in Tulln eröffnet

Mit einem Alter von fast 80 Jahren ist die Sportunion Tulln ein traditionsreicher Verein. Auch wenn sich inzwischen einiges geändert hat, so geht der heutige Sportclub auf dem nach dem zweiten Weltkrieg gegründeten Verein „Österreichische Turn- und Sport-Union Tulln“ zurück. Dieser Verein fußt wiederum auf den „Christlich- Deutschen Turnverein Tulln“, der im Jahr 1905 gegründet wurde.

Heute kann sich die Sportunion Tulln über regen Zuwachs freuen und zählt schon 650 Mitglieder, die von 30 Trainerinnen und Trainer in 34 Kursen betreut werden. Das Ziel ist es Menschen von jung bis alt körperlich fit zu halten und ihnen in den speziellen Kursen Übungen zu zeigen, mit welchen sie ihre Kraft und Ausdauer ausbauen oder auf längere Sicht behalten können.

Umso mehr freut man sich über ein eigenes Trainingszentrum, das zum einen den Platz für Kurse bietet und zum anderen auch einen Raum für das Soziale Zusammensein im Verein bietet. Obmann der Sportunion Tulln Johannes Blauensteiner zeigt sich glücklich: „Seitdem ich im Jahr 2011 Obmann der Sportunion Tulln wurde sind wir stetig gewachsen. Was noch fehlte war ein Eigenheim, in welchem wir nicht auf Öffnungszeiten von Schulen angewiesen sind. Es war ein langer Weg, aber nun ist es so weit.“

Auch Bürgermeister Peter Eisenschenk zeigt sich über die Errichtung des Trainingszentrums glücklich: „Es ergänzt das gesamte Ensemble an Betätigung hier an der Donau. Das Trainingszentrum passt perfekt zum Schwimmbad.“ Auch zu Obmann Blauensteiner hat der Bürgermeister lobende Worte: „Er ist ein tatkräftiger Mann. Ich kenne wenige Söhne eines Zuckerbäckers, die so aussehen.“

Abschließend wurde das Trainingszentrum von Provisor Jai Prakash Kujur von der Pfarre St. Stephan gesegnet und einige langjährige Mitglieder ausgezeichnet. So wurden Doris Blauensteiner, Johannes Blauensteiner, Franz Widowitz, Anna Plenk, und Rudolf Kraxner mit Ehrenzeichen Silber ausgezeichnet und Philip Sanjath mit dem Ehrenzeichen Bronze.