Etwas ganz besonderes durften 20 Musiker des Musikvereins Würmla vergangenes Wochenende erleben. Vor der Wiener Gloriette führte der Motocross-Fahrer Edgar Torronteras, der ab März mit „Masters of Dirt“ durch Österreich tourt, spektakuläre Stunts über den Köpfen der Musikanten durch.

Mit dem Sprung soll auf die bevorstehende Österreich-Tour von „Masters of Dirt“ aufmerksam gemacht werden. Sie startet am 2. März in Klagenfurt und macht anschließend Halt in Graz, Wien, Linz, Salzburg und Innsbruck.