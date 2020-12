Das Buch von Karl und Martin Zellhofer (115 Seiten mit zahlreichen Abbildungen und Faksimiles im Hardcover-Format 23,5 x 20 cm, ISBN 978-3-9504720-4-2) ist um 21,90 im Buchhandel erhältlich. privat



Es gab eine Zeit, in der das Kino als wichtige, wenn nicht die wichtigste Quelle für Unterhaltung und Information diente. Was von dieser Zeit übrig blieb, dokumentieren Karl und Martin Zellhofer in ihrem Buch „Verschwundene Kinos im Weinviertel“.

Gab es in dieser Region einst rund 100 Kinostandorte, so sind es heute nur noch fünf. „Die große Zeit dieses Mediums ist längst vorbei. Zunehmende Mobilität der Bevölkerung in den Nachkriegsjahren, vor allem aber das Aufkommen des Fernsehers, ließen immer mehr Besucher wegbleiben und im Lauf der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer mehr Kinos zusperren“, sagt Martin Zellhofer. Dem Kino setzten auch ein wachsendes Komfortbedürfnis des Publikums (damals oft unbequeme Holzsessel, enge Sitzreihen, eingeschränkte Sicht, Filmrisse und mitunter sehr kleine Leinwände), aber auch die stets voranschreitende Entwicklung der Technik – Stichwort Digitalisierung – zu.

Die meisten der ehemaligen Kinos im Weinviertel sind bereits spurlos verschwunden. Sie wurden abgerissen oder dienen nach Umbauten als Lagerhalle, Wohnung, Wirtshaussaal oder Garage, deren ursprüngliche Funktion kaum noch erkennbar ist. Nur wer genau hinsieht, kann noch Spuren entdecken.

Neben den drei abgebildeten gab es in der Region Wagram auch Kinos in Absdorf (ab 1919 im Tanzsaal des Gasthauses Dinagl, heute Wohnhausanlage Gerhard Korner Hof; ab 1927 neben dem Gasthaus Schauerhuber bis in die 1970er, heute Wohnhausanlage Schauerhuberhof) und in Grafenwörth (ab 1958, Schließdatum unbekannt, heute moderne Wohnhäuser).