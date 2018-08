„Tot, tot, tot! Ich bin schussbereit. Du kommst mir nicht aus, ich vernichte dich“, teilte ein vor Eifersucht geplagter Wiener (48) seiner Freundin heuer im März via SMS mit, nachdem er zwei Flaschen Wodka getrunken hatte. Kurz darauf stand der 48-Jährige in St. Andrä vor der Wohnungstür der Frau. Vier Stunden lang soll der Wiener sie dann misshandelt haben, wegen gefährlicher Drohung, Freiheitsentziehung, schwerer Körperverletzung und Sachbeschädigung, begangen im Zustand der vollen Berauschung, wird ihm nun am Landesgericht der Prozess gemacht.

Nach zwei Flaschen Wodka ausgerastet

„Sie sollen das Opfer festgehalten, es immer wieder geschlagen und gewürgt haben, sodass es keine Luft mehr bekam. Sie haben dem Opfer Ohrfeigen verpasst, sodass es eine Trommelfellperforation erlitt“, listet die Richterin auf. Verwüstet haben soll der Angeklagte die Wohnung der Frau und das Dienstauto von herbeieilenden Polizisten beschädigt haben.

An all das erinnern kann sich der Wiener nicht. „Aber ich bestreite die Vorwürfe nicht, ich war ja wütend“, bereut er.

Laut Psychiater ist der 48-Jährige „ein Rauschtrinker“. Bei Konsum von Alkohol lege sich bei ihm sofort ein Schalter um und es komme zu Kontrollverlust. Völligen Gedächtnisverlust hält der Gutachter für möglich.

Neun einschlägige Vorstrafen fasste der Angeklagte bereits aus. „Alkohol war da immer im Spiel“, sagt die Richterin und verhängt zweieinhalb Jahre Gefängnis. Nicht rechtskräftig.