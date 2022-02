Haselbacher hochwasserschutz: Es wird noch viel Wasser fließen

Beim Thema Hochwasserschutz setzt die Stadtgemeinde Klosterneuburg auf Retentionsbecken. Sie sollen künftige Fluten stoppen – doch was steckt hinter dem Fachterminus und wie funktionieren diese Becken? Ein Experte des Landes NÖ klärt auf.

„Die Hochwasserspitze wird durch den Rückhalt von Wasser beim Hochwasserrückhaltebecken reduziert, sodass der Fluss oder Bach unterhalb vom Hochwasserrückhaltebecken nur mehr in einem verträglichen Maß beaufschlagt, und somit hochwassersicher ist.“

„Hochwasserrückhaltebecken sind im Gegensatz zu dauerhaft beaufschlagten Staubecken hinter Staudämmen, nur bei Hochwasser und Stunden bis wenige Tage nach dem Hochwasserereignis gefüllt“, weiß Thomas Krassnitzer, Regionalstellenleiter der NÖ-Abteilung für Wasserbau, „die Hochwasserspitze wird durch den Rückhalt von Wasser beim Hochwasserrückhaltebecken reduziert, sodass der Fluss oder Bach unterhalb vom Hochwasserrückhaltebecken nur mehr in einem verträglichen Maß beaufschlagt, und somit hochwassersicher ist.“

Für die Errichtung von Retentionsbecken müssen einige Richtlinien erfüllt sein. Krassnitzer betont: „Natürlich müssen solche technischen Bauwerke neben einer wasserrechtlichen Genehmigung, außerhalb von Ortsbereichen auch naturschutzrechtlich bewilligt werden, wo auch auf sämtliche ökologische und naturschutzrechtliche Themen Rücksicht genommen werden muss.“

Der Experte zeigt die Vorteile der Retentionsbecken auf: „Hochwasserrückhaltemaßnahmen flussauf von Siedlungsgebieten sind der Alternative (Linearmaßnahmen in Form von Hochwasserschutzmauern und- dämmen) generell vorzuziehen, da lineare Maßnahmen im dicht verbauten Siedlungsgebiet entlang des gesamten unterliegenden Bachs einen wesentlich größeren und auch kostenintensiveren Aufwand bedeuten würden“, meint Krassnitzer.

Auch aus wasserwirtschaftlicher Sicht sei „ein Rückhalt des Wassers vor Ort einer Weiterleitung in unterliegende Flussabschnitte vorzuziehen“.

Im Bezirk Tulln gibt es mehrere Retentionsbecken, zuletzt wurde jenes bei einem Zubringer zur Kleinen Tulln in Kogl, Gemeinde Sieghartskirchen, fertiggestellt. Der Masterplan der Stadt Klosterneuburg sieht insgesamt fünf Becken vor, einzig das Projekt Marbach ist bereits verwirklicht. Ein weiteres – am Haselbach in St. Andrä-Wördern – sorgt für Wirbel. Ein klares Nein kommt von Anrainern, ihre Petition konnte seit Dezember bereits 418 Unterschriften sammeln – vor allem von Direkt-Betroffenen aus Hintersdorf.

Die Forderungen: der Erhalt des Lebensraums mitten im Naturpark Eichenhain, einem Natura2000-Gebiet, und Informationstransparenz. Letztere vermisst Initiator Klaus Platzer: „Wir möchten volle Aufklärung. Man hat das Gefühl als würde einem seitens der Nachbargemeinde bewusst etwas verheimlicht und das führt zu noch mehr Skepsis der betroffenen Anrainer.“

Die Anrainer haben Fragen, die Stadt will Konsens

Wichtige Fragen bleiben offen. „Warum muss das Becken so groß – anscheinend noch größer als das beim Marbach – sein? Und warum werden keine Alternativen angeboten?“, wundert sich der Anrainer, der ebenso betont: „Uns ist sehr wohl bewusst, warum Hochwasserschutz wichtig ist.“ Dieses Projekt könne er aber nicht nachvollziehen – auch weil es an Transparenz fehle.

Trotz zahlreicher Anfragen „bekommen wir die Studie beziehungsweise das zugrunde liegende Gutachten zum Nachrechnen nicht“, bekrittelt Platzer. Seine Befürchtung: Dass das Projekt präsentiert und die Nachbarschaft vor vollendete Tatsachen gestellt wird – „auch wenn seitens Bürgermeister Schmuckenschlager behauptet wird, dass er Öffentlichkeitsbeteiligung zulasse.“

Die Einbeziehung der Bürger wurde im Klosterneuburger Gemeinderat – anlässlich eines Dringlichkeitsantrags von PUK und dem wilden Mandatar Andreas Mohl – in der Dezember-Sitzung diskutiert. Vergangene Woche hat sich der Wasser-Ausschuss mit der Thematik beschäftigt.

Das Ergebnis: Ein Mediationsprozess zwischen Politik/Verwaltung und Nachbarschaft ist geplant, ein professionelles Unternehmen soll als Vermittler dienen. „Wir wollen alle Beteiligten ins Boot holen und auf die Anrainer zugehen, um ihre Ängste und Sorgen einzuholen“, unterstreicht Stadtrat Markus Presle (ÖVP).

Die nächsten Schritte im Planungsprozess: die Mediation und anschließend eine Dialogveranstaltung – beides für heuer geplant, hier sei die Stadt aber von der Verfügbarkeit des Mediator-Unternehmens abhängig. „Wir wollen die Anrainer und ihre Sorgen ernstnehmen. Deswegen ist der Mediationsprozess wichtig“, so Presle.

Aber: „Man muss auch sagen, dass ein Rückhaltebecken eine der wenigen lokalen Hochwasserschutzmaßnahmen ist, die wir setzen können. Wir können die Flüsse nicht regulieren, sondern müssen bei der Quelle ansetzen. Das ist eine Notwendigkeit, um die Bevölkerung vor dem Hochwasser zu schützen.“

