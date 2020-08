Hausherrin Katharina Felsner und Hausherr Clemens Müller sitzen auf der Terrasse ihres 400 Jahre alten Bauernhauses, des Adelwarteshofes. Aus dem Stadl nebenan hört man vergnügte Jugendliche, die gerade ein Drehbuch für eine „Bibi Blocksberg“-Folge am Manhartsberg geschrieben haben.

Einen passenden Titelsong komponierten sie selbst und die NÖN bekommt prompt die Premiere zu hören. Sportlehrer Wolfgang Kerber sitzt auch im Publikum. Er unterrichtet an der Montessori-Schule „Kreamont“ in St. Andrä-Wördern.

Seit 2011 organisiert er das „sinnvoll draußen“-Zeltlager im Bauerngarten vom „Adelwarteshof-Retreathaus am Manhartsberg“ in Olbersdorf. Smartphones dürfen nicht mit ins Zeltlager, dafür gibt’s jede Menge Natur.

„Im Frühjahr 2011 fragten mich einige Eltern, ob es nicht irgendetwas gibt, damit die Kinder in den Ferien nicht dauernd am Handy hängen“, erzählt Kerber, wie das Lager zustande kam. Er rief seinen Freund Clemens Müller an und der war mit seiner Frau Katharina sofort dabei, derartiges auf die Beine zu stellen. Der 8.500 Quadratmeter große Bauernhofgarten eignet sich optimal für das Zeltlager, wo auch Kinder aus der Umgebung zu Besuch kommen.

Knoblauchsoße, die es nur beim Italiener gibt

Der zentrale Ort im Lager ist das Küchenzelt mit dem Grillplatz. Koch und Mitorganisator Andy Neunteufl steckt gerade mit dem 15-jährigen Leo Wenko ein paar Hendl auf den Grillspieß. Leo hat die Montessori-Schule schon vor vier Jahren verlassen, aber er fährt noch immer mit aufs Lager. Jakob Parzer, ebenfalls ein ehemaliger Montessori-Schüler, eilt mit einer Schüssel selbst gemachter Knoblauchsoße her. „So eine Salsa di Aioli gibt’s nur beim Italiener“, sagt Küchenchef Neunteufl.

Eine Gruppe von Teenagern ist noch im Wald unterwegs, um Schwammerl für die Grillerei zu finden. Die Jugendlichen kommen aber leider ohne Ausbeute zum Lagerfeuer zurück.

Wolfgang Kerber blickt auf die zurückgekehrten Schwammerlsucher und sagt: „Manche Kinder kenne ich schon seit zehn Jahren. Es ist ein Riesenkompliment, wenn ehemalige Schüler mit aufs Lager fahren. Die sind dann schon als Animateure für die Jüngeren dabei.“

Kontakt zur Natur und sich selbst finden

Die Kinder sollen mit sich selbst und der Natur in Kontakt kommen sowie das soziale Miteinander genießen. „All das sind Dinge, die durch das Handy zu kurz kommen“, sind sich Kerber und Müller einig.

Am ersten Tag quietschte ein Mädchen, weil es eine Ameise im Zelt hatte. „Den nächsten Tag verbrachten wir im Wald und am Kamp und das Mädchen sagte am Ende des Tages zu mir: Das ist doch lächerlich, dass ich mich wegen einer Ameise aufgeregt habe“, erzählt der Camp-Leiter. Das seien Schlüsselmomente, die das Zeltlager in der Natur so kostbar machen. Am Kamp haben die Mädchen übrigens einen Signalkrebs aus dem Wasser geholt und ein paar Flussflohkrebse sind auch noch in den Kescher geschwommen.

Die Frage nach dem Speziellen an der Montessori-Pädagogik beantwortet Kerber mit einem konkreten Beispiel: „Als wir beim Kamp waren, wollten die Kinder fischen. Die Teenager hatten aber nichts dafür dabei. Sie haben sich dann aus einem blauen Draht, den sie fanden, und einem Netz, in dem Pfirsiche verpackt waren, einen Kescher gebastelt.“ So funktioniere das Prinzip der Schule. „Das Umfeld weckt die Neugier der Kinder am Lernen.“

Die Anmeldung für das Zeltlager „sinnvoll draußen“ lief bis jetzt über Mundpropaganda. Die schönste Bestätigung sei, wenn die Kinder am letzten Abend fragen: „Was, es ist schon vorbei?“

Das „Adelwarteshof-Retreathaus am Manhartsberg“ vermietet übrigens auch Zimmer und Ferienwohnungen. Anmelde-Infos für das Sommerlager 2021 wird es auf www.wollvieh.at, der Homepage von Wolfgang Kerber, geben.