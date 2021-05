Der ehemalige Alpha-Pianos Geschäftsführer Mario Aiwasian hatte im ersten Lockdown eine neue Geschäftsidee: Sein Fokus liegt dabei zwar immer noch auf Klavieren, diesmal geht es aber um eine neue Software, die dabei helfen soll, Klavierspielen zu lernen.

Klavierspielen ohne Notenlesen

Im Gegensatz zu anderen Applikationen, soll „Wunderkind“ aber spielerisch an das Lernen herangehen und sich an das Notenlesen nur langsam herantasten. Dies soll dadurch realisiert werden, dass der Schüler das Musizieren ähnlich wie die eigene Muttersprache lernt: durch Hören und Nachahmen.

Aus der Forschung wisse man, dass das Erlernen der Muttersprache ausschließlich aus Hören und Nachsprechen besteht, so der Gründer des Start-ups. „Wunderkind“ soll künftige Pianisten dazu bringen, Klavier zu spielen, ohne Notenlesen zu müssen.

„In meiner Vorstellung kann Musik zur Muttersprache werden und damit einen wesentlichen Beitrag zur geistigen Gesundheit und kreativem Denken leisten.“ Mario Aiwasian

Der Gründer führt außerdem an, dass etwa 80 Prozent der Menschen, die Klavierspielen lernen wollen, am Notenlesen scheitern würden. Alternativ zu klassischem Unterricht bei einem Lehrer in der Musikschule würden oft Apps verwendet werden, die auf die Beherrschung des Notenlesens oder auf Feedback von Lehrern angewiesen sind. Hier lasse das Erfolgsergebnis oft zu wünschen übrig, so Aiwasian.

Als Jochen Danninger, NÖ Landesrat für Wirtschaft, die Demoversion testet, schweben über der virtuellen Tastatur am Bildschirm des iPads vor ihm Luftballons, die langsam herunterfallen. Im richtigen Moment muss er dann die korrekte Taste an der verbundenen elektrischen Klaviatur drücken. Im Nachhinein erfährt er auch, wie viele Noten er korrekt gespielt und wie oft er die Tasten zu früh, zu spät oder zu schwach betätigt hat.

„Gratulation zur Idee“: Landesrat beeindruckt

Danninger zeigte sich sehr beeindruckt von der App: „Gratulation zur Idee. Ich kann allen nur empfehlen, es auszuprobieren. Man braucht keinerlei Vorwissen.“ Weiters betont er: „An diesem Beispiel sieht man, dass Niederösterreich für innovative Start-ups eine Vielzahl von Impulsen setzt, damit aus Ideen auch junge und dynamische Unternehmen entstehen können.“ Bei diesen Gründungen unterstütze der Inkubator „accent“, was laut Danninger garantiere, dass Know-how im Land bleibt und zukünftige Arbeitsplätze gesichert sind.

„Wunderkind“ soll Ende des Jahres fertig entwickelt sein. Derzeit funktioniert die App nur auf Apple’s mobilen Betriebssystemen - die Demoversion wurde auf einem iPad getestet -, später soll jedoch eine Plattform-unabhängige Webversion auf allen Endgeräten funktionieren.

Laut Mario Aiwasian soll „Wunderkind“ in einer Version 2.0 in zwei bis drei Jahren außerdem nicht mehr nur mit elektronischen Klaviaturen kompatibel sein, sondern auch mit akustischen Pianos funktionieren.

Aiwasian hat sein Konzept mit Hilfe von Klavierpädagogen des Mozarteums Salzburg und der Lang Lang Foundation in New York entwickelt. Außerdem waren Musikpsychologen, Gehirnforscher, Programmierer und Experten aus der Gaming-Industrie an dem Projekt beteiligt.